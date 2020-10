13 ottobre, giornata nazionale del tumore metastatico della mammella

Il 13 ottobre diventa la Giornata Nazionale del Tumore Metastatico della Mammella. Così è stato deciso dal Consiglio dei Ministri accogliendo l’istanza delle associazioni di categoria e delle associazioni no profit, impegnate a livello nazionale in campagne di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione della salute.

L’approvazione della richiesta della Giornata da parte del Consiglio dei Ministri è un risultato importante, dovuto al lavoro di gruppo delle quattro Associazioni A.N.D.O.S. Onlus Nazionale, Europa Donna Italia, F.A.V.O. e IncontraDonna che, unite, sono riuscite ad ottenere il consenso e il sostegno del Governo su una problematica così delicata e cruciale.

In Italia le donne che convivono con questa patologia sono circa 40.000, con bisogni specifici che sono stati sintetizzati in un manifesto per invitare Istituzioni e Sistema Sanitario a migliorare la loro qualità di vita.

Questi i sette punti elencati nel manifesto:

– Un percorso specifico di presa in carico all’interno dei Centri di Senologia

– Una corsia preferenziale per visite ed esami

– La disponibilità di un team di specialisti di differenti aree disciplinari

– L’assistenza dello psiconcologo

– Informazione e orientamento sui trials clinici

– Il rapido accertamento dell’invalidità civile

– L’accesso omogeneo ai farmaci innovativi

Oggi, dunque, prima giornata sono previste alcuni iniziative:

– Una maratona di 6 ore di collegamento live su Facebook di Europa Donna Italia, con la partecipazionedi pazienti, medici, opinion leader e VIP.

https://www.facebook.com/EuropaDonnaItalia

– Il webinar “Carcinoma metastatico della mammella” promosso da IncontraDonna sulla piattaforma www.frecciarosa.it

– La consegna al Senato e al Ministero della Salute (*) delle oltre 10.000 cartoline ricevute a sostegno della Giornata e firmate da pazienti e cittadini di tutta Italia.

– In 50 città italiane le Associazioni stanno organizzando eventi dedicati, informativi, scientifici e di sensibilizzazione, per ricordare quel giorno l’importanza di questa patologia e i bisogni delle pazienti.

«Un passo importante che accende ulteriormente i riflettori sul tema. In Lombardia, poli di cura d’eccellenza e collaborazione fra professionisti e mondo del volontariato – ha commentato Emanuele Monti, consigliere leghista al Pirellone e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali -Regione Lombardia ha dimostrato nel tempo di avere a cuore la questione mettendo in campo azioni concrete, specie per quanto concerne i temi della prevenzione e della diagnosi precoce. Siamo l’unica Regione d’Italia che rimborsa il test genomico (brca1 evbrca2) per le pazienti affette da cancro al seno. Si tratta di uno screening in grado di personalizzare il trattamento delle donne affette da questo tipo di carcinoma e di indirizzarle verso la chemioterapia, laddove sia ritenuta efficace. In Consiglio regionale, invece, abbiamo approvato una Risoluzione che tocca tre aspetti fondamentali in ambito oncologico: la prevenzione, l’erogazione di servizi sociosanitari per migliorare la rete dell’offerta e l’attenzione alla persona malata. Inoltre, è attivo un intergruppo consiliare, dedicato alla tutela dei diritti dei pazienti oncologici, che ha consentito di rimettere il tema del cancro al seno al centro di importanti riflessioni politiche».

«Plaudo dunque con favore – conclude Monti – a questo riconoscimento tanto atteso. Sono sicuro che questa ricorrenza con cadenza annuale sarà utile per migliorare le condizioni di vita delle donne. Sarà anche l’occasione per dar merito ai tanti volontari che quotidianamente collaborano con le istituzioni su questi temi».