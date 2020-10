15 persone positive al Covid a Villa Puricelli, si alza l’allerta a Bodio Lomnago

Il Covid arriva anche a Villa Puricelli a Bodio Lomnago. Sono 15 i casi risultati positivi al tampone e nella maggior parte dei casi si tratta di persone asintomatiche o con lievi sintomi.

La notizia è stata diffusa dal sindaco del paese, Eleonora Paolelli. «Sentita la struttura ho ricevuto rassicurazioni in merito alla gestione dei casi e allo screening effettuato su tutti gli ospiti e sul personale della struttura, per un totale di oltre 800 tamponi», ha spiegato. In particolare «mi è stato segnalato che all’interno della Casa Albergo, al fine di salvaguardare gli ospiti ad oggi negativi, sono stati individuati spazi dedicati esclusivamente ai pazienti Covid, positivi o anche solo sospetti, in attesa di eventuale trasferimento presso Strutture Covid-19 individuate dall’ATS competente, qualora disponibili».

Tuttavia, a prescindere dagli esiti dei tamponi, «tutti gli ospiti sono stati posti in isolamento e tutte le attività socio-educative sospese. Allo stesso modo, anche le visite da parte dei familiari e gli ingressi non programmati di nuovi ospiti sono stati sospesi fino a data da destinarsi. Gli operatori addetti all’assistenza, già in precedente testati e come da screening in essere, risultano tutti negativi. La situazione, pertanto, è sotto controllo grazie al continuo monitoraggio effettuato dalla struttura. Vorrei che a tutti gli ospiti e agli operatori giungesse la mia e la Vostra vicinanza, con l’augurio di una pronta guarigione».

Paolelli fa anche un bilancio di quello che sta succedendo a Bodio Lomnago. «Da tempo stiamo monitorando la situazione in paese -ha detto-. I residenti contagiati sono al momento 7 a cui si aggiungono quelli di Villa Puricelli. Il direttore della struttura ha già attivato il protocollo in uso durante il lockdown e nella struttura sono di nuovo vietate le visite. 5 ospiti sono già stati spostati in una struttura Covid. Per quanto riguarda la scuola, la situazione è per ora sotto controllo e tutti i servizi vengono erogati senza problemi». Bodio Lomnago durante lo scorso lockdown aveva registrato un solo caso di contagio, mentre Villa Puricelli era stata risparmiata dal virus.