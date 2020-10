308 nuovi casi in Canton Ticino, nuove misure in arrivo per arginare i contagi

Un nuovo importante aumento dei casi di persone positive al Coronavirus in Canton Ticino: sono 308 i nuovi contagi registrati (contro i 235 di ieri). In crescita anche i ricoveri: il numero dei pazienti negli ospedali del Canton Ticino è a quota 105 (rispetto ai 90 di ieri), 8 sono in terapia intensiva. Quello comunicato oggi è l’aumento di nuovi casi più elevato dall’inizio della pandemia a fronte però di un maggior numero di tamponi.

La situazione nel vicino Cantone e in tutta la Svizzera rimane dunque preoccupante: il Consiglio Federale si riunirà oggi per decidere l’adozione di nuove misure anti contagio. Sono diversi i Cantoni che hanno chiesto di intervenire con misure nazionali per cercare di arginare la diffusione dell’epidemia.

In Ticino nei giorni scorsi sono già stati adottati alcuni provvedimenti in questa direzione ma ci si aspettano nuove restrizioni alla luce dell’evoluzione dei contagi.