31 anni di lotta ai tumori, Anvolt Varese: “Una piccola visita per evitare problemi più gravi”

Contro il cancro la prevenzione è una delle armi più potenti. Lo ricorda l’Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori che, con 1.300 ore di assistenza domiciliare e 310 di accompagnamento, opera a Varese da 31 anni. Un piccolo gruppo di persone pronte a restare al fianco dei malati di cancro e accompagnarli nelle sfide che devono affrontare ogni giorno.

Accanto alle attività di assistenza e accompagnamento, col tempo l’attività dell’associazione si è ampliata con il lancio di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori.

In particolare, grazie all’aiuto di due ginecologhe dell’Ospedale di Tradate, Anvolt Varese offre un servizio ambulatoriale dedicato proprio alle donne che offre la possibilità di svolgere visite specialistiche preventive per i tumori femminili, visite ginecologiche, pap-test, e visite senologiche. Si può accedere a questi servizi su appuntamento senza impegnativa e senza aspettare lunghe liste di attesa. È possibile inoltre prenotare lo screening per il papilloma virus.

«Teniamo molto – affermano i volontari di Anvolt Varese – a questo servizio, ricordando alle donne che anche in questo momento bisogna volersi bene, tutelare la propria salute è importante, una piccola visita può aiutare a prevenire problemi più seri in futuro».