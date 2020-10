I 5 Stelle in Regione: “Fontana chiarisca sulle parole di Caianiello o si dimetta”

Inizia ad avere alcuni strascichi politici la puntata della trasmissione Report andata in onda ieri sera – lunedì 19 ottobre – su Rai3, nella quale sono stati coinvolti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’alto dirigente leghista Giancarlo Giorgetti, l’ex coordinatore di Forza Italia in provincia di Varese, Nino Caianiello e altri ancora.

Le parole di Caianiello su Fontana, in particolare, hanno fatto sobbalzare gli esponenti lombardi del Movimento Cinque Stelle per i quali è intervenuto Massimo De Rosa, capogruppo grillino in Consiglio Regionale. In un comunicato diramato nella tarda mattinata di oggi – martedì 20 – De Rosa chiede conto al presidente della Lombardia di quanto trasmesso in televisione.

«Sono parole (quelle di Caianiello ndr) di una gravità inaudita, in merito alle quali auspichiamo una pronta smentita e immediata presa di distanza da parte del presidente Fontana. Da lui ci aspettiamo un’immediata querela nei confronti di Caianiello e pretendiamo un altrettanto immediato chiarimento in Aula. Altrimenti, data la gravità della situazione, è opportuno si dimetta».

L’esponente pentastellato, in particolare, fa riferimento ad alcuni passaggio dell’intervista a Caianiello, quelli in cui il cosiddetto mullah dice: «Attilio Fontana non fa la politica, è un gestore della politica e risponde agli accordi. Attilio Fontana è un front office della politica». E ancora: «Questa gente vota – il riferimento ai personaggio legati alla ‘ndrangheta di Lonate Pozzolo – E si vince anche solo per un voto. Qualcuno avrebbe dovuto intercettarli».