59 positivi a Gallarate. “Ma è sbagliato dare segnali di chiusura”

Crescono i numeri del contagio, anche a Gallarate. 59 i positivi “contabilizzati” ad oggi, 15 in più rispetto di ieri. Mentre aumentano anche i casi di quarantena nelle strutture scolastiche ed educative, con tre casi che hanno costretto a misure di isolamento per docenti e bambini (oggi qui e qui).

«Ma dare un segnale di forte chiusura non è un segnale positivo» ha però detto oggi il sindaco Andrea Cassani, polemizzando con i Comuni in cui si sta attuando una stretta significativa sugli eventi comunali o privati.

«Io ritengo essere stato eletto per affrontare le situazioni e non sfuggire da queste. Sento qualche mio collega che chiude le sale comunali e chiede agli amministratori di non presenziare ad eventi pubblici». Un riferimento alle scelte fatte da altre città, da Somma Lombardo (che ha già cancellato eventi settimana scorsa) a Varese, passando per la presa di posizione del sindaco di Busto e presidente della Provincia Emanuele Antonelli.

«Se qualcuno vuole chiudere in modo pilatesco tutto o in parte la città deve sapere che questo rischia di danneggiare la città, rischiamo tra qualche mese di arrivare al 40-50% di chiusure dei negozi e al 40-50% di disoccupazione».

Cassani ribadisce invece che si deve «non reprimere e chiudere in casa le persone, ma educarle» e nel caso «reprimere comportamenti non idonei» (un invito anche al governo).

Oggi viene inaugurata tra l’altro a Gallarate anche la rassegna del libro Duemilalibri, con numerosi eventi, tra cui concerti e presentazioni. Scelta corretta, ribadisce il sindaco: «Andare in una sala comunale non è più pericoloso di andare sui mezzi pubblici o al centro commerciale».

Sono attese per le prossime ore anche altre misure restrittive da parte della Regione, che ha concordato con i sindaci dei capoluoghi di provincia una serie di nuove norme (vedi qui).