Addio al maresciallo Carlo Frontello, per anni colonna portante dei carabinieri di Luino

Una colonna portante per l’Arma luinese che nel passato lo ha visto servire con impegno e dedizione lo Stato e i cittadini.

É con vivo dolore e profonda commozione che l’associazione nazionale carabinieri di Luino comunica che nella giornata odierna è mancato il Maresciallo Maggiore Aiutante Carica Speciale Carlo Frontello, per molti anni Comandante della Stazione Carabinieri di Luino, Vicepresidente della nostra Sezione dal 1998 al 2003, dal 2013 al 2019 e Presidente dal 2003 al 2013. Tutti i soci si stringono commossi ai familiari porgendo sentite condoglianze.

«Con il Maresciallo Carlo Frontello se ne va un uomo delle istituzioni, un esempio di Carabiniere e di Comandante, protagonista della vita della città per molti anni, fino a ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale, una volta andato in congedo dall’Arma. Luino gli deve tanto per il grandissimo impegno nella difesa dell’ordine pubblico, attuato sempre con fermezza, ma anche con umanità. Lo ricorderò sempre impegnato con mio padre nell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, realtà che continua ad adoperarsi per la comunità. Non posso più ringraziarlo a nome della città, ma penso che questo pensiero sia nella mente di tutti quello che lo hanno conosciuto», ha commentato l’ex sindaco e consigliere comunale Andrea Pellicini