Agenzia investigativa: La Nuova Investigativa ti aiuta nelle investigazioni private

Quando si parla di investigazioni private la mente associa liberamente questa attività unicamente al tradimento e alle indagini che vengono richieste per appurare la fedeltà o meno del partner. A differenza di quanto si possa pensare, ingaggiare un detective privato può rivelarsi un valido investimento nel caso in cui si desideri chiarire i sospetti circa un dipendente che assume un comportamento poco corretto, falsa malattia o assenze ingiustificate. La Nuova Investigativa ti supporta nella realizzazione di investigazioni private grazie a detective privati qualificati e un servizio discreto e professionale.

Investigazioni private per la Pubblica Amministrazione

In seguito alla sentenza n°36594/2016 della Corte dei Conti è diventato possibile ingaggiare una società di investigazioni private per verificare la condotta di un dipendete o di un collaboratore impiegato nel settore pubblico. Si tratta quindi di un momento di svolta, dal momento che la nuova normativa consente anche agli amministratori della Pubblica Amministrazione di ricorrere a detective privati e investigazioni private per appurare e combattere fenomeni illeciti di varia natura.

Appare evidente come, a maggior ragione in questo contesto, sia necessario poter fare affidamento su professionisti delle investigazioni private che sappiano unire la strumentazione all’avanguardia, l’esperienza e la riservatezza che si addice a questa attività.

Abuso permessi Legge 104

Richiedere un detective privato per poter indagare sull’uso improprio dei permessi legge 104 offre la possibilità di raccogliere prove documentali atte che il datore di lavoro può utilizzare per procedere con il licenziamento per giusta causa dei dipendenti.

L’investigatore privato incaricato si occupa di reperire tutte le informazioni che possono essere utili a poter non solo chiarire la condotta del dipendente, ma anche per poter prendere i provvedimenti più adeguati. Infatti, a completamento del lavoro l’investigatore privato fornisce una vera e propria relazione investigativa ossia una sorta di report nel quale si rende conto in maniera dettagliata di quanto evidenziato, allegando il materiale video-fotografico volto ad avvalorarlo.

La Nuova Investigativa è un agenzia investigativa che ti può affiancare nel lungo percorso di accertamento del comportamento scorretto di un dipendente, aiutandoti ad avere le testimonianze necessarie per poter procedere con il licenziamento per giusta causa.

Sospetti furto in azienda?

Tra le numerose attività nelle quali un’agenzia investigativa può supportati c’è anche la possibilità di realizzare delle indagini per poter rintracciare gli autori di furti in azienda. Questo genere di attività, oltre ad essere particolarmente utile per l’imprenditore che può procedere come meglio ritiene nei confronti del “ladro”, contribuisce anche a ripristinare un clima di serenità all’interno del team che potrebbe risultare turbato dai dubbi del datore di lavoro.

Data la delicatezza delle situazioni sopra citate diventa di primaria importanza, poter fare riferimento a professionisti delle investigazioni private che sappiano non solo condurre le indagini in maniera precisa e puntuale, ma anche discreta e senza dare nell’occhio. Scegliendo La Nuova Investigativa puoi fare affidamento su un gruppo di detective privati capaci di condurre investigazioni private nel pieno rispetto della privacy e della normativa vigente. Se si è alla ricerca di un’agenzia investigativa seria, precisa e che utilizza strumentazioni tecnologicamente all’avanguardia per condurre le proprie indagini, rivolgiti ai professionisti della La Nuova Investigativa!