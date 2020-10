Whirlpool, i sindacati annunciano lo sciopero per il 22 e 23 ottobre

Il coordinamento nazionale Whirlpool dei sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm ha dichiarato lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti, il blocco dello straordinario e lo sciopero di 8 ore per il 22 ottobre, in concomitanza con l’incontro convocato dal ministero dello Sviluppo economico. Per il 23 ottobre sono invece previste manifestazioni territoriali che non verranno ritirate fino a quando la multinazionale americana «non ritirerà a sua volta la decisione di chiudere la fabbrica di Napoli prevista per il 31 ottobre».

I metalmeccanici contestano ai vertici di Whirlpool la decisione «di violare gli accordi sottoscritti nel 2018 al MiSe e di depauperare progressivamente le competenze e le assegnazioni produttive italiane».

Il sindacato di categoria afferma inoltre che «farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per contrastare le decisioni della multinazionale alla luce anche del recente aumento della domanda di elettrodomestici che sta determinando diffusi incrementi della produzione in tutti gli stabilimenti».

Infine Fim, Fiom e Uilm chiedono anche alle istituzioni di fare la loro parte «penalizzando Whirlpool se insisterà nei suoi propositi e incentivandone al contempo eventuali piani di investimenti che ne garantissero il rilancio della presenza in Italia».