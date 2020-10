Airoldi ha pronta la squadra: lunedì la presentazione della nuova giunta di Saronno

A due settimane dalle votazioni, c’è la nuova giunta di Saronno: il neosindaco Augusto Airoldi presenterà la sua squadra lunedì 19 ottobre alle 12, a Villa Gianetti.

È invece fissato per venerdì 23 il primo consiglio comunale, che prevede giuramento del sindaco, convalida degli eletti e surroghe (nuovi consiglieri che subentrano al posto di chi sarà chiamato in giunta), annuncio ufficiale della squadra e anche una serie di altri adempimenti.

Nei giorni scorsi scrivevamo della previsione di una giunta molto rosa, con quattro assessore e probabilmente anche il vicesindaco donna. Ci sarà Novella Ciceroni, ingegnere e docente dell’Itis Giulio Riva, candidata sindaco con Obiettivo Saronno e in pole position appunto come vicesindaco. Ci sarà Laura Succi, più votata della lista Airoldi, mentre due altre assessore dovrebbe esprimerle il Pd. Tu@ Saronno potrebbe esprimere come assessore Franco Casali mentre per l’urbanistica si va verso un tecnico.