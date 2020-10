Airport Handling, il corteo dei lavoratori blocca l’accesso alla Cargo City

Rapida evoluzione della vertenza “calda” che coinvolge Airport Handling, Ags e Neos: dopo la rottura delle trattative, denunciata anche dai sindacati confederali, i lavoratori si sono messi in corteo, per bloccare la Cargo City.

Il pomeriggio è stato teso. Ags (la società che prende l’appalto di handling di Neos) «ha comunicato che assume solo chi ha fatto la visita medica, c’è il rischio che una quindicina di persone non vengano assunte perché non avevano fatto la visita medica, dopo che avevamo chiesto di congelare il passaggio, e nel frattempo Airport ha proceduto con le lettere di licenziamento» dice Renzo Canavesi, Cub Trasporti, uno dei sindacati di base che nei giorni scorsi ha coordinato la protesta degli addetti ai servizi di terra.

Nel pomeriggio una delegazione ha incontrato il capo del personale di Ags: «Abbiamo nuovamente appuntamento lunedì» continua Canavesi. Più in generale i sindacati – di base e confederali – temono un impatto negativo su diritti e qualità del lavoro in Ags, rispetto ad Airport Handling. Ma nel frattempo il livello dello scontro si è alzato e il corteo – circa 150 persone – si è diretto alla Cargo City, per bloccare l’entrata e l’uscita dei camion dall’area merci (e tra l’altro oggi è l’unico segmento che ha livelli di traffico simili a quelli del 2019).