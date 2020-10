Al cinema il film di Salvatores dedicato al lockdown

È in programma per lunedì 26 ottobre, alle 20 e 30, al Multisala Impero di Varese, il nuovo film di Gabriele Salvatores dedicato al lockdown.

Si intitola “Fuori era primavera, viaggio nell’Italia del lockdown” e racconta il difficile periodo di confinamento degli Italiani dovuto all’emergenza sanitaria del Covid19.

Dopo “Italy in a day – Un giorno da Italiani”, Salvatores torna a realizzare un documentario dove l’occhio della telecamera è quello degli smartphone degli italiani. Tramite i loro video vengono raccontate paure, desideri, emozioni di uno dei periodi più difficili nella storia dell’Italia. Un racconto da Nord a Sud che permette di conoscere le testimonianze di uomini, donne e bambini.

Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, ma Gabriele Salvatores non ha potuto partecipare all’evento perchè positivo al Covid19 in modo asintomatico. Il documentario uscirà comunque nelle sale cinematografiche di tutta Italia, in un momento in cui l’emergenza è tornata alta e si spera non si torni ad un nuovo confinamento totale.