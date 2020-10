Al Nuovo le più belle colonne sonore dei film di fantascienza

L’associazione Filmstudio’90 riprende le sue attività al Cinema Teatro Nuovo di Varese. Giovedì 15 ottobre per la rassegna “Note di Scena” si terrà il cine-concerto “Musica per le galassie”.

Una serata dedicata ai più famosi film di fantascienza, che prevede un excursus sulle diverse visioni filmiche e musicali di film ormai entrati nel nostro immaginario, dagli albori ai nostri giorni, attraverso un una originale rilettura delle più belle colonne sonore.

Un cine-concerto che vedrà la partecipazione de I Sincopatici (Francesca Baldini, Andrea Grumelli, Luca Casiraghi e Cristina Bianchi) e che farà rivivere nel fascino delle immagini e musiche originali film entrati nella storia del cinema come Blade Runner, Metropolis, 2001 Odissea nello spazio, Il pianeta delle scimmie, Solaris, Il ritorno dello Jedi, Interstellar. L’inizio della serata è alle 21, l’ingresso è di 12 euro (per i soci Filmstudio 90 e gli under 25, ridotto a 10 e 5 euro). La rassegna ‘Note di scena’ continuerà per i prossimi mesi fino a dicembre con eventi dedicati a cinema e musica.

La prenotazione è consigliata. Per farlo telefonate al 0332.830053 o scrivete un’email all’indirizzo prenotazioni@filmstudio90.it. Per maggiori informazioni su questa e altre rassegne dell’associazione Filmstudio 90 al Cinema Teatro Nuovo di Varese, visitate il sito www.filmstudio90.it.