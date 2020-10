Al Miv due rassegne: una per piccoli e una dedicata al cinema italiano

Il Miv, Multisala Impero di Varese, propone una rassegna dedicata ai più piccoli, e una per gli amanti del cinema italiano. La prima ogni sabato e domenica propone una vantaggiosa offerta sui titoli della rassegna Family Replay, mentre la seconda “Cinema Italiano” è in programma tutti i lunedì e martedì offre i titoli italiani più amati a soli 3,00€.

Le rassegne sono destinate alle famiglie e agli spettatori che amano il grande schermo e vogliono vivere tutta la sua magia in totale sicurezza in un sala cinematografica.

Il primo titolo della rassegna Family Replay è “The Lion King” icona intramontabile dell’animazione in programma il 17 e il 18 ottobre, prosegue con la favola di “Cenerentola” il 24-25 ottobre, in occasione di Halloween ripropone “Coco” con la sua musica coinvolgente e infine torna “Harry Potter e la pietra filosofale” per tutti gli appassionati.

I migliori film italiani sono raccolti nella rassegna Cinema Italiano che parte con “Pinocchio” di Matteo Garrone con una favola che incanta gli occhi il 19 e 20 ottobre, “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek il 26 27 ottobre. Prosegue con “Tutto il mio folle amore” il 2-3 novembre in un road movie di Gabriele Salvatores e replica il grande successo “Volevo nascondermi” il 9-10 novembre con Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue.