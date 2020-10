Al Palace “Le settimane del gusto”, delizie d’autunno al ristorante Liberty

Delizie di stagione in una cornice unica. Ha preso il via, al Palace Hotel di Varese, la rassegna “Le settimane del gusto”.

Galleria fotografica Le settimane del gusto al Palace 4 di 8

Al ristorante Liberty, oltre alla carta tradizionale, nel menu si potranno trovare alcune ricette preparate con ingredienti di stagione. La prima protagonista della proposta, sarà la regina dell’autunno, la zucca.

Il tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza (#WeCareAboutYou è lo slogan che ricorda l’impegno della struttura in materia di prevenzione e sicurezza) e delle recenti disposizioni di legge.

Proprio in questo contesto, il Palace propone un’iniziativa speciale per chi vuole rilassarsi e godersi una piacevole serata enogastronomica senza dover tener d’occhio l’orologio. La struttura offre la possibilità ai clienti di non preoccuparsi dell’orario di rientro con una nuova promozione valida fino al 20 dicembre: gli ospiti a cena potranno scevliere di fermarsi in una delle camere d’albergo con un supplemento di soli 29 euro*.

Un dolce risveglio del mattino, una buona colazione servita in camera, in piena sicurezza e relax, pronti per una nuova giornata. Anche se residenti a Varese e provincia, perché non farlo? È un piccolo lusso alla portata di tutti.

*quota per persona valida per il pernottamento in camera doppia standard, inclusa la colazione del mattino La camera sarà disponibile dalle 15 del giorno di arrivo alle 11 del giorno di partenza. 25 euro l’eventuale supplemento previsto per la camera ad uso singolo Tassa di soggiorno esclusa, non esigibile per i residenti a Varese. La promozione è valida fino al 20 dicembre 2020, su disponibilità, esclusivamente per i clienti che gusteranno la cena presso il Ristorante Liberty.

Info e Prenotazioni a : 0332 327100 – booking@palacevarese.com