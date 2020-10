Al torneo di tennis in carrozzina a Gallarate arrivano anche i complimenti di Novak Djokovic

Sono arrivati anche gli auguri (graditissimi) di Novak Djokovic, agli atleti impegnati nel secondo torneo di tennis in carrozzina a Gallarate.

Trentacinque i giocatori impegnati, sia in singolo che nel doppio, sui campi in terra rossa del Tennis Club Gallarate: «sessantacinque partite in quattro giorni», sottolinea con orgoglio la vicepresidente del TCG Luisa Parasacchi, giocate al coperto visto il maltempo di giovedì.

Alessandro Cianfoni ha vinto contro Giovanni Zeni nella finale singolare maschile Open. Nel doppio si è imposta la coppia Zeni/Zorzetto contro Carlucci/Pincella.

Vincitore tabellone consolation è stato Bruno Carlucci, mentre vincitore Quad è stato Alfredo Di Cosmo, contro Davide Giozet.

Nota di merito anche per Francesco Felici, 15 anni, per l’ ottimo torneo categoria Open, e a Nicola Astori, 17 anni, nella categoria Quad.