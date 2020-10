Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale di Castellanza

L’Amministrazione Comunale di Castellanza, consapevole dell’importanza che assume quest’anno la Campagna per la Vaccinazione Antinfluenzale, ha deciso, su richiesta dei medici che hanno il loro studio in via Vittorio Veneto, di mettere a disposizione una sala al piano terra della Biblioteca Civica, sita in Piazza Castegnate 2/bis – 21053 Castellanza (VA), per favorire l’accesso al più alto numero possibile di cittadini e garantire massima sicurezza per tutti.

La scelta di vaccinarsi è importante perché permette, in ottica preventiva, di proteggere e rafforzare la tua salute e quella altrui. Quest’anno, la scelta assume ulteriore importanza per non agevolare la diffusione e infezione da Coronavirus. Vaccinarsi, infatti, permetterebbe una maggiore protezione contro il Coronavirus, in quanto un soggetto già indebolito dall’influenza potrebbe riscontrare conseguenze più serie nel contrarre successivamente il COVID-19; nonché una semplificazione per i medici della diagnosi e della gestione dei casi sospetti a causa della sintomatologia sovrapponibile con il Covid-19.

Tutti i pazienti che rientrano nella categoria degli ultra 65enni risultano eleggibili per la vaccinazione antinfluenzale. La copertura vaccinale gratuita è rivolta anche ai pazienti fragili inferiori ai 65 anni con patologie croniche, congenite o acquisite, tumorali e donne in gravidanza che sono in possesso di apposite esenzioni rilasciate da ATS ed estendibile alla coorte 60-64enni, previa disponibilità del vaccino.

I pazienti che non rientrano tra queste categorie, ma desiderano comunque vaccinarsi, dovranno provvedere a proprie spese all’acquisto del vaccino presso una farmacia di propria scelta e a prendere appuntamento attraverso le medesime modalità adottate per gli ultra65enni. Sarà cura del Medico predisporre vaccinazioni a domicilio ai pazienti allettati, fragili o con gravi disabilità che desiderano aderire alla Campagna Antinfluenzale accordandosi telefonicamente con gli stessi. Gli assistiti appartenenti alla classe 1955 quest’anno avranno diritto anche al vaccino antipneumococcico 13valente (vaccino anti-polmonite).

Come previsto dalla tabella seguente ciascun Medico sarà a disposizione dei suoi pazienti 1 giorno alla settimana per 4 settimane consecutive, presso la sala al piano terra della Biblioteca (di fronte a Piazza Mercato) unicamente per eseguire le vaccinazioni.

Dott.ssa Nasuelli Daniela – Ogni martedì del mese 9:30-12:30 14:30-18:30

Dott. Storni Paolo – Ogni mercoledì del mese 9:30-12:30 14:30-18:30

Dott.ssa Perego Maria Ester – Ogni giovedì del mese 9:30-12:30 14:30-18:30

Dott. Sala Massimo – Ogni venerdì del mese 9:30-12:30 14:30-18:30

Dott. Soragni Angelo – Ogni sabato del mese – 9:30-12:30

I colleghi saranno presenti presso lo Studio Medico di via Vittorio Veneto 27 – 21053 Castellanza (VA), per sostituire il Medico impegnato con le vaccinazioni in caso di visite ambulatoriali urgenti o gravi necessità.

Ad oggi, non è ancora possibile stabilire la data precisa cui i medici inizieranno ad effettuare le vaccinazioni, in quanto agli stessi non sono ancora stati forniti i vaccini. Si presume che questo avverrà attorno i primi giorni di Novembre. Nonostante ciò, invitiamo comunque gli interessati a prenotarsi compilando l’apposito modulo e seguendo le indicazioni presenti all’interno dello Studio Medico di via Vittorio Veneto.

Non appena ci saranno sviluppi verrete contattati telefonicamente o via e-mail dallo Studio Medico ai recapiti da voi lasciati.

Si ricorda di fare riferimento all’indirizzo: campagna.antinfluenzale2020@outlook.it per richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva.