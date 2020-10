Al via i lavori di demolizione dell’ex Cartiera di Besozzo. Da giorni le ruspe hanno iniziato ad abbattere le strutture della fabbrica chiusa dal 2008, quando al suo interno lavoravano ancora trecento operai. Scioperi e proteste infatti, non riuscirono a salvare la cartiera, nonostante il suo prestigio fosse riconosciuto a livello internazionale e i suoi cancelli vennero chiusi.

Ora la fabbrica verrà abbattuta. Gli operai sono al lavoro e inizieranno a demolire le strutture più alte, poi quelle a ridosso del fiume, successivamente le altre. Nel frattempo, la proprietà, la Munksjo Paper Srl, sta continuano i lavori di bonifica del terreno.

Come spiega il vicesindaco Gianluca Coghetto infatti, l’amministrazione comunale e l’azienda hanno condiviso una linea comune e i sessanta mila Mq dell’area potrebbero essere destinati a diventare un’area verde, aperta ai cittadini.

«Vogliamo portare delle modifiche al PGT (Piano di Governo del Territorio) per la destinazione dell’area. Le nostre aspettative sono incardinate in quattro temi: fiume Bardello, parco pubblico, viabilità e ingresso al cimitero». Il vicesindaco infatti, spiega che l’idea è quella di realizzare un parco pubblico a ridosso del fiume. Inoltre, la posizione dell’area, potrebbe permette interventi sulla viabilità realizzando una strada più larga e un marciapiede all’ingresso del paese, oltre ad un nuovo ingresso al cimitero da Via Gorini.

I lavori hanno suscitato l’interesse di molti in paese. La fabbrica è stata per anni il cuore dall’attività industriale e ha dato lavoro a molti operai della zona. Ora il suo futuro è destinato a cambiare strada.