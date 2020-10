Albo dei Volontari civici di Malnate, aperto il bando per le iscrizioni

Dopo l’annuncio di pochi mesi fa dell’istituzione dell’Albo dei Volontari Civici e l’approvazione del consiglio comunale del 30 luglio, è stato aperto il bando per le iscrizioni.

L’Amministrazione Comunale ha istituito l’albo per favorire la partecipazione e la coesione sociale nella nostra città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini sul territorio per la promozione del benessere della Città di Malnate. Gli ambiti di attività sono: Area Civica, Area sociale/Educativa, Area Culturale, Sportiva e Ricreativa.

Per partecipare alle attività di volontariato è richiesta età minima di anni 18.

Bando e domanda sono scaricabili a questo link. Per informazioni, ritiro del bando e modello di domanda, ci si può rivolgere agli uffici del Comune di Malnate con sede in via De Mohr, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0332 275282 — 0332 275267 oppure inviando una e-mail a: v.barberis@comune.malnate.va.it — I.povolo@comune.malnate.va.it