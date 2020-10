Alfieri incalza la Regione: “Fontana non può stare fermo. A Varese serve la zona rossa”

«Fontana non può stare fermo. Senta subito le principali realtà istituzionali per decidere su zona rossa in provincia di #Varese. Contagio molto diffuso, ospedali al limite delle capacità. Con l’errore del personale sanitario mandato alla fiera di Milano al posto di tenerlo sul territorio. Non si può perdere altro tempo». Così il senatore del Pd Alessandro Alfieri incalza il presidente di Regione Lombardia sui social per la situazione che si sta verificando a Varese dove un tampone su quattro è positivo.

«La situazione degli ospedali in provincia è sovraccarica – sottolinea Alfieri – L‘ospedale di Circolo ha esaurito i posti e ha aperto ad Angera ma non si possono fare aperture all’infinito perché manca il personale, sia medici che infermieri. Servono misure più restrittive, serve la zona rossa senza aspettare e perdere tempo».