“Alle 5 la gente lavora”: la minoranza “diserta” il consiglio comunale di Besnate

La lista d’opposizione di Besnate, “Uniti per cambiare”, ha disertato il consiglio comunale di ieri pomeriggio, mercoledì 30 settembre.

Sono due i motivi che hanno spinto il capogruppo Marco Bonalli e i suoi a mancare alla seduta: il primo riguarda la modalità, in videoconferenza, che a detta della minoranza non sarebbe più necessaria; ha concorso anche l’orario, «perché alle cinque del pomeriggio la gente lavora ancora».

«Non riusciamo proprio a capire perché sia necessario ancora fare affidamento alle piattaforme virtuali per riunirsi», ha spiegato Bonalli, «con le dovute precauzioni è possibile incontrarsi per discutere i punti del giorno». Il consigliere ha motivato la sua posizione dicendo che le commissioni, invece, si svolgono in presenza.

In assenza dell’opposizione, dunque, la riduzione della Tari approvata in consiglio è stata votata solo dalla maggioranza: «Siamo rammaricati per la loro assenza in quanto hanno perso l’occasione di votare la delibera che proponeva la riduzione della Tari. Un provvedimento che va incontro alle attività produttive e alle famiglie così importante è stato votato all’unanimità dalla sola maggioranza», ha commentato il sindaco, Giovanni Corbo.

