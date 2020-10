All’Insubria si parla dell’evoluzione del Fintech e le opportunità per le imprese

“L’evoluzione del FinTech e le opportunità per le imprese” è questo il titolo del webinar organizzato dall’università degli Studi dell’Insubria che si terrà giovedì 5 novembre alle ore 17 su piattaforma Microsoft Teams.

Grazie allo sviluppo del FinTech le Pmi hanno a disposizione importanti canali alternativi di reperimento delle risorse finanziarie per far fronte ad esigenze di liquidità, di credito e di capitale. In Italia le principali imprese FinTech hanno sviluppato servizi digitali adeguati alle rinnovate esigenze della clientela ed hanno intessuto relazioni e partnership capaci di creare un eco-sistema favorevole all’innovazione finanziaria e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.

Al webinar partecipano alcuni dei principali operatori finanziari di questo innovativo ecosistema. Introduce: Andrea Uselli, referente progetto Intecofin-Insubria del dipartimento di Economia – Università degli Studi dell’Insubria. Intervengono: Fabio Bolognini (Workinvoice), Sergio Zocchi (October), Andrea Bianchi (Confidi Systema), Antonio Lafiosca (BorsadelCredito.it).

Modera Cristiana Schena, dipartimento di Economia – Università degli Studi dell’Insubria.