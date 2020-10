Altri 5 positivi a Samarate, il sindaco: “Non vanifichiamo i sacrifici fatti”

Cinque nuovi positivi a Samarate. Lo comunica il sindaco Enrico Puricelli, aggiornando il conteggio per la città: 38 sono i positivi, 48 i guariti, 19 le persone in osservazione e 9 i deceduti.

«Le autorità sanitarie hanno messo in atto i protocolli e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone risultate positive -spiega il sindaco-. Tali persone rientrano tra gli “osservati”, ai quali è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni). Un confronto tra i numeri della passata primavera e quelli odierni è totalmente fuori luogo oltre che inutile. E’ indubbio però che la situazione dei contagi stia aumentando considerevolmente negli ultimi giorni, per cui è necessario prestare ancora più attenzione ad azioni semplici come mantenere il distanziamento sociale, igenizzare frequentemente le mani e soprattutto indossare la mascherina».

Da qui l’appello ai cittadini. «Non possiamo rendere vani i sacrifici fatti nei mesi scorsi. Non possiamo permetterci un secondo lockdown. Dobbiamo assolutamente fare leva sul senso di responsabilità, sui comportamenti di ciascuno di noi, per evitare di dover arrivare a limitazioni ancora ulteriori che, dal punto di vista economico, sarebbero davvero insostenibili».