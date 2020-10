Altri due casi Covid nel Città di Varese, slitta ancora la trasferta di Imperia

Slitta un’altra gara per il Città di Varese, che da inizio campionato è riuscito a giocare solo due partite, entrambe perse 1-0.

Dopo il rinvio della gara di domenica contro la Folgore Caratese per un caso di Covid all’interno del gruppo squadra biancorosso, i tamponi effettuati hanno evidenziato altre due positività nel gruppo squadra e uno nello staff. Attività ferma e conseguente slittamento della gara in programma mercoledì 28 ottobre a Imperia, che era già un recupero.

La situazione sanitaria in provincia e in Lombardia continua a essere molto delicata. Il Varese è la squadra del Girone A che è scesa in campo meno volte in campionato e l’unica ancora ferma a quota 0 punti in classifica.

Il prossimo impegno per i ragazzi di mister David Sassarini dovrebbe essere la trasferta di Casale domenica 1 novembre.

IL COMUNICATO: