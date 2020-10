Altri tre contagiati a Induno Olona. Cavallin: “Osserviamo tutti le regole base anti Covid”

Il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin ha confermato la presenza di altri tre contagiati in paese, che portano a 9 il totale degli indunesi colpiti da Covid-19. Tra loro anche un bambino in età scolare, appartenente alla classe già in quarantena da giorni.

«Esprimo vicinanza e incoraggiamento a tutti loro e invito una volta di più tutti quanti ad osservare le regole base della prevenzione: mascherine, distanza di sicurezza e accurata igiene delle mani – dice Cavallin – Attenzione, possiamo essere più rilassati nei comportamenti solo ed unicamente coi nostri conviventi: parenti non conviventi anche strettissimi, amici e conoscenti purtroppo sono elementi a cui dobbiamo relazionarci pensando che possono essere un pericolo per noi esattamente come noi per loro, ovviamente senza saperlo. Teniamone conto e restiamo sempre e comunque prudenti».