“Ambre magique”: spettacolo nel parco di Villa Braghenti

Ideato per la rassegna “Il respiro e la maschera”, lo spettacolo teatrale di Jane Bowie Ambre magique” torna in scena sabato 17 ottobre alle ore 15.30 nel Parco di Villa Braghenti per un’iniziativa rivolta a bambini e famiglie promossa dalla Biblioteca civica di Malnate.

Si tratta della prima replica dopo il debutto dello scorso 30 agosto all’ombra del grande cedro del Libano dei Giardini Estensi di Varese: una nuova occasione per dare voce all’albero e svelare le sue magie, spesso misteriose e nascoste. Ma Jane Bowie le porta alla ribalta con uno spettacolo divertente dove l’albero si rivela per ciò che realmente è: una creatura capace di fare delle cose che noi neppure ci immaginiamo!

L’attrice prende per mano il pubblico e lo conduce in un viaggio dietro la maschera, alla scoperta del mondo magico e un po’ segreto che si nasconde dentro gli alberi.

La partecipazione è a ingresso gratuito per tutti ma con prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca al numero 0332 427729 oppure scrivendo a biblioteca@comune.malnate.va.it.

In caso di brutto tempo, lo spettacolo si terrà sabato 24 ottobre