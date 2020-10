Angera “allagata”, vent’anni fa la piena storica del Lago Maggiore

Vent’anni fa, il 16 ottobre 2000, il lungolago di piazza Garibaldi appariva così, completamente sommerso dall’acqua.

La foto di Angera, che circola oggi su molte bacheche social riporta alla mente le immagini della piena del Verbano del 2000, la piena storica.

L’acqua era arrivata a ricoprire completamente i pratoni in riva al Lago Maggiore, il suolo del viale alberato e tutta la carreggiata. L’esondazione rimase significativa per alcuni giorni e le acque si ritirarono completamente il 27 ottobre. Qui tutti i dati sulla piena del 2000

Non fu certo l’unica per il Lago Maggiore. Nel passato più recente si ricordano alcune esondazioni rilevanti come quelle del 1981 e del 1993.