Aperta l’attesa biglietteria provvisoria dei bus in via Milano a Varese

La aspettavano in molti, è stata richiesta per lungo tempo, e ora è arrivata.

E’ aperta ufficialmente da stamattina, lunerdì 5 ottobre, la biglietteria provvisoria dell’altrettanto provvisorio capolinea degli autobus extraurbani di Varese.

Per ora si staccano solo biglietti (urbani ed extraurbani) e non abbonamenti, per i auli il riferimento è ancora la biglietteria “ufficiale” di piazzale Kennedy.

Naturalmente, lo sportello provvisorio si aggiunge ai due punti di piazzale Kennedy e dell’Infopoint di piazza Monte Grappa: in questo modo sono garantiti così tre punti di presidio del trasporto pubblico locale in poche centinaia di metri.