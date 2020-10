Arredi Made in Italy per ogni azienda su Castellani Shop

Resistenza e conformità alle normative sono indispensabili nell’arredamento aziendale. Ma quando l’obiettivo è l’eccellenza, non bastano. Servono anche materiali selezionati che assicurino durabilità, elevate capacità di carico e versatilità. Prerogative esclusive dei produttori specializzati nell’arredo aziendale.

Castellani Shop è il negozio online di Castellani Srl, azienda toscana attiva da oltre 60 anni nella produzione di scaffalature metalliche per industria, negozio e magazzino, arredamento per attività commerciali e uffici. In catalogo tantissimi prodotti, completamente Made in Italy.

Sì, perché l’intero ciclo produttivo si svolge all’interno delle strutture aziendali, nel rispetto di norme e regolamenti in materia di qualità e sicurezza. A guidare la produzione, oltre al costante impegno sul fronte della qualità, è l’attenzione al cliente. Ogni articolo è progettato per assicurare funzionalità e usabilità, unite ad un’efficienza che dura nel tempo.

Dalle scrivanie per ufficio agli scaffali per negozio: tutto per l’azienda su Castellanishop.it

Su Castellani Shop c’è tutto quello che serve per arredare ogni genere di ambiente professionale. Dalle scrivanie operative per gli uffici agli armadietti spogliatoio antiruggine per piscine e palestre. Le alternative non mancano anche per armadi di sicurezza, cartelliere, librerie, banchi da lavoro, scaffali componibili e sedie da ufficio.

Tra i prodotti più apprezzati ci sono gli scaffali acciaio inox e metallici per industria e magazzino. La produzione di scaffalature è uno degli ambiti di specializzazione di Castellani Srl, nonché l’attività che ha segnato l’avvio del percorso imprenditoriale.

Agli scaffali per magazzino e industria si affiancano quelli da negozio, a parete e a centro stanza. Sono disponibili in numerose colorazioni, per abbinarsi a ogni genere di arredamento.

Per chi ha necessità particolari, o semplicemente desidera ottimizzare gli spazi con arredi su misura, ci sono le scaffalature personalizzabili. Una proposta che riguarda sia i prodotti da negozio che da magazzino. E la personalizzazione non si limita alle scaffalature: Castellani Shop offre anche arredi customizzati per negozio e ufficio.

Per avere la certezza di fare la scelta giusta, il cliente può ricorrere al supporto professionale dell’assistenza (attiva dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30), accessibile via telefono, e-mail, form di contatto e chat online.

La qualità della proposta è confermata dai prestigiosi riconoscimenti ottenuti, tra cui il MUN (Marchio Unico Nazionale). Castellani Shop è stato inoltre inserito tra i cinque migliori negozi della categoria “Forniture Industriali” nella classifica dei top e-commerce d’Italia 2020/2021 redatta da ITQF. Mentre il Corriere della Sera lo ha posto al vertice in “Forniture per ufficio” de Le Stelle dell’e-commerce 2020/2021, la lista delle 500 eccellenze digitali del mercato italiano.