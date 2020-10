Arriva in farmacia Eco Mask, la mascherina protettiva durevole di Guzzini

“Ho sempre ritenuto che la creazione di valore per il consumatore, oltre a rappresentare un fondamentale principio ispiratore delle aziende che guardano con fiducia al futuro, nasca sempre dalla coerente combinazione tra un prodotto di qualità e un canale distributivo idoneo a farne apprezzare i contenuti – dichiara Sergio Grasso, AD di Fratelli Guzzini -. E così quando abbiamo realizzato Eco Mask, la mascherina facciale protettiva, riutilizzabile ed ecosostenibile, abbiamo ritenuto che il canale delle farmacie poteva essere una preziosa opportunità per raggiungere tutte quelle persone che, a ragione, ritengono il farmacista il primo interlocutore competente in fatto di salute. Da più di un secolo Fratelli Guzzini progetta e realizza prodotti di altissima qualità, mettendo a disposizione le proprie competenze tecnologiche e di design, per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti. L’avvio dell’importante partnership distributiva con un’ampia numerica delle più qualificate farmacie italiane rappresenta per noi motivo di orgoglio e il riconoscimento del nostro impegno nell’aver realizzato un prodotto, 100% made in Italy, utilizzando innovativi materiali plastici antibatterici”.

È stato l’incontro con il socio e amministratore unico di VIM G.Ottaviani SpA Vincenzo Monetti, giovane imprenditore di successo, dotato di eccezionale vivacità inventiva e creatività, che ha concretizzato l’intuizione dell’amministratore delegato di Fratelli Guzzini che il “canale farmacie” fosse una scelta vincente in termini di sviluppo strategico aziendale. VIM G. Ottaviani S.p.a. è un’eccellenza made in Italy che da più di 40 anni opera su scala nazionale nel settore della distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici alle principali farmacie private e pubbliche.

“Negli anni VIM ha saputo assolvere a concrete esigenze di flessibilità organizzativa, assecondando le impellenti necessità del mercato e delle organizzazioni produttive, in un’ottica di efficientamento e ottimizzazione del core business, grazie sia ad uno staff qualificato di oltre 30 professionisti che alla capacità del management di guardare al futuro con lungimiranza, lavorando in collaborazione con partner di valore – commenta Vincenzo Monetti, sostenitore del lavoro di squadra, quale “segreto” del successo-. “E in Guzzini abbiamo subito riconosciuto un partner che, attraverso i suoi prodotti frutto di un elevato know-how e una storia produttiva riconosciuta in tutto il mondo, poteva dare valore aggiunto agli assortimenti delle numerose e più rappresentative farmacie con cui ci onoriamo di collaborare!”

“La professione del Farmacista si sta evolvendo: da esperto del farmaco, quale è sempre stato, ad una funzione centrale nella riorganizzazione della tutela della salute, acquisendo un vero e proprio ruolo di “caregiver”, sia per le sue conoscenze e competenze, sia per il rapporto di fiducia che lo lega al consumatore finale, il quale si rivolge al farmacista come consulente autorevole per tutte le questioni relative alla salute e al benessere della vita quotidiana, e non solo nella malattia. D’altro canto la farmacia avendo un ruolo strategico nella distribuzione dei prodotti sta diventando sempre più un luogo in cui acquistare con fiducia e tranquillità” continua Vincenzo Monetti “Pertanto VIM punta a sviluppare una Partnership vincente con i farmacisti, al fine di garantire un’offerta unica e personalizzata di servizi complementari all’acquisto dei medicinali, creando così le condizioni più favorevoli per una gestione innovativa del canale e, sicuramente, inserire a scaffale un prodotto come Eco Mask è elemento di grande innovazione”.

Nata da una idea dei designer Spalvieri & Del Ciotto, Eco Mask è leggerissima, pesa soli 45 grammi. Grazie alla morbida guarnizione anatomica, aderisce al volto e si adatta perfettamente a tutte le fisionomie restituendo un comfort elevato anche dopo ore di utilizzo. La sua forma particolare le permettono di essere indossata anche con gli occhiali perché minimizza l’appannamento delle lenti. L’ampia camera interna, il corretto dimensionamento del sistema filtrante e l’ottima vestibilità data dalla doppia configurazione, dietro la testa o dietro le orecchie, dei cinturini elastici facilmente regolabili, permettono di respirare bene minimizzando quel fastidioso senso di soffocamento procurato dalla maggior parte dei dispositivi di sicurezza individuale.

La mascherina Eco Mask ha ottenuto il riconoscimento CE come dispositivo medico Classe I Tipo I (non sterile) conforme ai seguenti regolamenti/norme EN 14683 – ISO 10993 – Regolamento (UE) n.745/2017.

Assicura un elevato isolamento dall’ambiente circostante grazie alla perfetta aderenza al viso della guarnizione in morbida gomma anallergica e al filtro in tessuto multistrato, con capacità filtrante >=95%, che ha una durata di 1 giorno.

La mascherina firmata Guzzini è composta di un materiale plastico innovativo capace di ridurre la proliferazione di batteri e quindi il pericolo di contaminazione.

Realizzata in un ambiente altamente igienizzato, in assenza di germi e fonti di contaminazione con standard di qualità massimi, è prodotta con materiali accuratamente selezionati e testati: la guarnizione a contatto con il viso e i cinturini sono realizzati in una particolare gomma termoplastica medicale, biocompatibile e priva di lattice.

“Eco Mask è riutilizzabile all’infinito grazie all’utilizzo di materiali plastici durevoli, di elevata qualità e facilmente sanificabili e alla possibilità di rimuovere e sostituire facilmente il filtro – racconta Sergio Grasso -. L’intera mascherina può essere facilmente igienizzata in quattro diversi modi, tutti adatti a rendere il suo utilizzo sicuro, facile e agevole”.

Infatti Eco Mask può essere lavata e sterilizzata a mano (in acqua calda con detergente comune), in lavastoviglie (ciclo stoviglie a 70°C), può essere anche sanificata nel forno a microonde (con buste per sterilizzazione a vapore 3 min – 800/900 W) o a freddo (con disinfettanti liquidi o compresse effervescenti).

“Proprio per queste caratteristiche abbiamo ottenuto il plauso di Legambiente che ci siamo resi disponibili a sostenere destinando una parte dei proventi per far fronte all’emergenza ambientale che l’utilizzo straordinariamente diffuso delle mascherine monouso, senza dubbio, causeranno” conclude Sergio Grasso.