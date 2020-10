Arriva il mutuo soccorso tra negozi: sconti al grande magazzino per chi mostra lo scontrino del bar

E’ una sorta di mutuo soccorso tra locali quello che ha ideato Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, per sostenere reciprocamente l’economia “fisica” piegata dal Covid .

In questi giorni ha lanciato infatti l’iniziativa “Basta un caffè” «con l’obiettivo – Come spiegano – di esprimere vicinanza ai cittadini e di essere sempre più un punto di riferimento nei territori in cui è presente»: fino al 22 novembre a tutti i clienti che si presenteranno alla cassa con lo scontrino di un bar, di un ristorante o di un pub emesso in giornata o nel giorno precedente, indipendentemente dall’importo, Coin riserva uno sconto del 15% sugli acquisti Coincasa e il 10% in profumeria nei department store Coin e Coin Excelsior e nei negozi Coincasa di tutta Italia.

Coin è presente su tutto il territorio nazionale, all’interno dei più importanti centri storici e nelle principali vie dello shopping, con 35 negozi diretti e 100 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero. Con un fatturato di circa 440 milioni sotto insegna, conta 30 milioni di visitatori e 9 milioni di scontrini emessi, un portfolio di più di 1000 brand e una superficie di vendita di circa 106.000 mq. Sotto l’insegna Coin Excelsior, il brand include i premium contemporary department store di Roma Cola di Rienzo, Milano CityLife Shopping District, Milano Corso Vercelli e Trieste Corso Italia.