“Articolo tre” annuncia a Varese la sua prossima iniziativa

“Ricominciamo” è l’auspicio che ha dato il nome alla cena organizzata dall’associazione “Articolo tre” a Varese sabato 3 ottobre.

Nel corso della serata i partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscere i nuovi membri del direttivo tra cui Nico Conti, Nuccia Ieropoli, Fabrizio Girardello insieme ad altri soci “storici” come Alessandra Villa e Manuela Cermesoni, nonché il nuovo vicepresidente Aster Faedda.

La presidente Emanuela Romeo ha poi illustrato i prossimi appuntamenti dell’associazione, tra cui “Comunque in Blu“: un pranzo solidale che si terrà domenica 15 novembre al “360” di Olgiate Olona. «Questo evento – commenta l’associazione – rappresenta il giusto prosieguo del famoso “Gran galà in blu”, la cui formula vincente è purtroppo per quest’anno stoppata dalle misure anti-Covid».

«Il nostro entusiasmo è alle stelle – afferma il presidente di “Articolo tre” Emanuela Romeo – lo spirito che ci rappresenta da sempre, esce da questa serata rinnovato e rinvigorito. Il supporto e la vicinanza della gente è benzina per il nostro motore. Visto il periodo di emergenza che abbiamo attraversato e che ancora non ci siamo totalmente lasciato alle spalle, “Ricominciamo” è davvero la parola giusta per ripartire tutti assieme».

A condurre “Comunque in blu” sarà Thomas Incontri insieme a tutto lo staff della “Incontri production”. «Si tratta – aggiungono i membri di Articolo tre – di un valore aggiunto per la nostra associazione, e il loro apporto sarà senz’altro fondamentale per una comunicazione incisiva ed efficace».