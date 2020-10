Assalto ai punti tampone, presto il potenziamento alle Fontanelle e al PalaCus Insubria

Tutti in fila in auto. Un lungo serpentone occupa questa mattina via Rossi a Varese. Sono le persone invitate da Ats Insubria a fare il tampone per verificare la presenza del SarCoV2.

Oltre al punto di viale Borri all’ospedale di Circolo destinato in prevalenza a studenti e operatori scolastici ma anche a quanti devono effettuare il controllo di fine quarantena, anche in via Rossi si assiste a una lunga processione di vetture.

È un sistema comodo, si attende il proprio turno in macchina e si accede a una tensostruttura dove ci sono due postazioni.

Le richieste però sono in vertiginoso aumento e si cercano alternative adeguate e sicure per evitare assembramenti o esposizione prolungate sotto la pioggia.

Gia da domani o mercoledì si aprirà un nuovo punto tamponi gestito sempre da Ats Insubria: si tratta di tende montate dalla Protezione civile come quelle allestite per i test sierologici al personale della scuola nell’agosto scorso.

Anche in questo caso sarà una modalità “drive trough” . L’attività potrebbe assorbire anche quella del punto tamponi dell’ospedale di Circolo.

Dal 2 novembre, inoltre, al palazzetto dell’Università dell’Insubria di via Monte Generoso sempre a Varese, Ats allestirà il punto scuola con i test rapidi per studenti e personale.



L’attività potrebbe arrivare a superare i 2000 esami al giorno. Una cifra che attualmente si raggiunge sull’intero territorio provinciale.

Per i referti, oltre al laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Varese si è aggiunto anche un laboratorio di analisi della Campania che ha recentemente vinto il bando di Regione Lombardia. Entro 48 ore è possibile poi ricevere via email e sul fascicolo sanitario l’esito. Rimangono più veloci i tempi per il mondo della scuola.