Astuti: “Nuovo bando regionale per acquistare vaccini antinfluenzali”

Nuovo bando di gara per aggiudicarsi vaccini antinfluenzali. La segnalazione del bando pubblicato da Aria arriva da Samuele Astuti, capo delegazione del Pd in commissione regionale sanità: « Regione Lombardia non perde occasione per ribadire che sulla campagna vaccinale antinfluenzale non ci sono problemi e che le dosi acquistate bastano per tutti. Segnalo che sul sito di Aria è comparsa una nuova gara d’urgenza, ormai la dodicesima, aperta il 28 ottobre e chiusa il 29, per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all’emergenza sanitaria COVID-19. Il tutto per un milione e novecentocinquanta mila euro, Iva esclusa. Intanto i lombardi non riescono a vaccinarsi, a differenza di quanto avviene, per esempio, in Emilia-Romagna. Quindi benissimo che la Regione cerchi nuove dosi ma Gallera non ci venga a raccontare che è tutto sotto controllo e ci dica veramente come stanno le cose. I lombardi non possono più aspettare».