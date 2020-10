Astuti lancia l’allarme: “Molti pazienti e sanitari positivi in ospedale a Tradate”

«All’ospedale di Tradate operatori sanitari e pazienti positivi. Per evitare il collasso non trasferire medici alla Fiera di Milano». È l’allarme che lancia Samuele Astuti consigliere regionale del PD e membro della commissione sanità lombarda.

«Sono 20 i casi positivi su 32 tra i pazienti del reparto di medicina generale, 2 in pediatria, 11 positivi tra medici, infermieri e operatrici sanitarie, senza contare quelli che sono a casa perché in isolamento per avere avuto un contatto stretto con un positivo».

Il consigliere si dice estremamente preoccupato anche alla luce dell’impegno chiesto all’Asst Sette Laghi per l’ospedale in Fiera: « Questi i numeri dell’emergenza covid all’ospedale di Tradate che ha dovuto chiudere metà reparto di medicina generale per mancanza di personale sanitario. Il rischio collasso è vicino e prima di tutto bisogna bloccare il trasferimento all’ospedale della fiera di Milano degli operatori sanitari».

Astuti quindi chiede all’azienda sanitaria cosa intende fare per garantire l’operatività della struttura in sicurezza.