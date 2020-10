Astuti: “Regione autorizzi e regolamenti l’erogazione dei tamponi rapidi”

«La Regione autorizzi e regolamenti la diffusione dei tamponi antigenici rapidi». A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, dopo che la Regione ha deciso di bloccarne l’erogazione da parte di cliniche, ambulatori e centri medici privati, che pure avevano già cominciato a farli mentre le strutture pubbliche hanno iniziato timidamente solo oggi in alcune Ats.

«Chiediamo alla Regione – sottolinea Astuti – di avocare a se la governance del sistema, regolare l’erogazione dei tamponi rapidi, fissare un prezzo di riferimento e l’obbligo per la struttura che li esegue di fare in caso di positività anche il test molecolare. Questo servirebbe a monitorare il territorio, fattore indispensabile al contenimento dell’epidemia. Ora è più che mai necessario diagnosticare i positivi il più in fretta possibile. Ognuno deve conoscere il proprio stato di salute e responsabilmente, anche se asintomatico, isolarsi per evitare il propagarsi del virus».