Ats Insubria raddoppia i punti tampone: oltre via Rossi anche alle Fontanelle

Apre domani, mercoledì 28 ottobre, in zona Fontanelle tra Malnate e Vedano Olona il nuovo punto tamponi gestito da Ats Insubria.

Come in via Ottorino Rossi a Varese ( che continuerà a operare) ci si potrà presentare solo su appuntamento. Le persone convocate sono quelle indicate dal medico di medicina generale per la presenza di sintomatologia, oppure per la conclusione della quarantena fiduciaria od obbligatoria oppure per la fascia scolare ma limitatamente ai compagni di classe di un alunno risultato positivo al punto scuola ad accesso libero degli ospedali di Varese, Cittiglio, Tradate e a Mal0ensafiere.

L’accesso, quindi, non è libero ma rimane su convocazione specifica. La necessità di raddoppiare i tamponi da parte di Ats ( che da domani ne farà un migliaio al giorno) è legato proprio all’aumento consistente della richiesta. Il materiale viene poi inviato a un laboratorio della Campania che ha vinto un appalto regionale, mentre i referti arrivano nel giro di 36/48 ore direttamente alla propria email ma anche al medico curante.

Dal 2 novembre, inoltre, l’offerta per la scuola si sposterà al PalaCus Insubria di via Monte Generoso dove stanno per arrivare i test rapidi con esito in 30 minuti per favorire il contact tracing: giungerà una prima dotazione di 44.000 test a cui si sommerà una seconda fornitura di 99.000. Si lavora per recuperare il pregresso con un sistema automatico di individuazione dei compagni di scuola per attivare l’isolamento fiduciario che si concluderà o con ala quarantena di 14 giorni o dopo 10 giorni più tampone negativo.

«Ringraziamo l’Università dell’Insubria, la Protezione Civile, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e tutti i volontari che, e a diverso titolo, si sono prodigati per allestire celermente i nuovi punti tampone e il personale dell’Agenzia per il grande impegno nell’affrontare questa emergenza» dichiarano dalla Direzione di ATS Insubria.