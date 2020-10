Auguri a Rodari, spettacoli e giochi in natura nel weekend dei bambini

Aperto e chiuso dalle piogge, quelle di venerdì e di domenica sera, per il resto il weekend dal 23 al 25 ottobre sarà prevalentemente soleggiato ed offre ai bambini e alle famiglie diverse occasioni di gioco, creatività e scoperte da fare insieme, all’aperto (incluso il programma speciale delle Giornate Fai d’autunno) ma anche spettacoli da godere al chiuso di cinema e teatri, riaperti ai più piccoli, ma in tutta sicurezza, rispettando le regole.

Gli eventi in presenza, anche se gratuiti, sono su prenotazione: contattare gli organizzatori come indicato negli articoli per comunicare la propria adesione e anche per verificare eventuali cambi di programma.

STORIE E SPETTACOLI

Gavirate: venerdì 23 ottobre Gianni Rodari avrebbe compiuto 100 anni e il sistema Bibliotecario dei Laghi gli rende omaggio alle ore 17 trasmettendo in diretta sulla sua pagina Fb la performance “Auguri per i 100 anni di Gianni Rodari” dell’attrice e narratrice Betty Colombo tra letture e narrazioni di alcuni indimenticabili scritti del grande scrittore e poeta > Scopri di più

Bisuschio: il Teatro San Giorgio ospita nel weekend la rassegna di teatro per ragazzi “Sogni all’aria aperta”, inserita nel palinsesto più ampio di Piambello dal Vivo”. Si comincia venerdì sera con “Le Radiose On Air”, spettacolo di clown musicale e teatro di strada, sabato sera invece è di scena Marco Raparoli, con numeri di giocoleria, equilibrismo e divertenti improvvisazioni nate dall’interazione con il pubblico. Infine domenica pomeriggio alle 16.30 tocca al “Grand cabaret de Madame Pistache” > Tutto il programma

Busto Arsizio: con lo spettacolo “Il gatto con gli stivali“, ispirato alla favola classica di Perrault, riparte domenica al Teatro Sociale “Scintille”, la tradizionale rassegna di teatro per bambini a cura di Progetto Zattera > L’iniziativa

Samarate: sabato mattina la biblioteca apre le porte ai volontari di Nati per leggere e propone a tutti i #piccolilettoriforti dei libri da leggere insieme ad alta voce > L’attività

Varese: all’insegna dell’avventura il secondo appuntamento di Cinemakids, la rassegna di Filmstudio90 dedicata ai bambini, che domenica 25 ottobre al Nuovo propone “Onward- oltre la magia” animazione di cui sono protagonisti due giovani elfi adolescenti, Ian e Barkley, alle prese con il difficile incantesimo che dovrebbe far riapparire il padre, scomparso quando loro erano piccoli > L’evento

Varese: si intitola “Oggi Nino non ha fame” il primo racconto pubblicato su “Nino sono io”, il nuovo blog su bambini e alimentazione promosso dalla nutrizionista Silvia Sciacca assieme allo psicologo Manuel Benedusi e alla scrittrice Federica Marta Puglisi come punto di riferimento per tutte le famiglie che combattono battaglie quotidiane a tavola con i figli > L’iniziativa

Varese: doppio appuntamento sabato pomeriggio al Teatro Nuovo di Viale dei Mille , alle ore 15.30 e alle 17 per “La Bella e la Bestia”, spettacolo del Tradizionale teatro dei burattini

ESCURSIONI

Cunardo: con numeri ridotti e qualche regola organizzativa in più rispetto agli anni passati, il Gruppo speleologico prealpino organizza per domenica 24 ottobre una speciale visita guidata all’Orrido di Cunardo e alle sue suggestive architetture fatte di pietra e di acqua > I dettagli

Varese: per domenica mattina i volontari Lipu dell’Oasi della Palude Brabbia propongono una Biciclettata lungo la ciclabile del Lago di Varese (28 chilometri con partenza dai Canottieri della Schiranna) armati di Binocolo per scoprirne e osservarne la ricca avifauna > Come partecipare

Tradate: proseguono per tutto il mese di ottobre le aperture domenicali del Centro didattico scientifico e dell’Osservatorio astronomico del Parco Pineta, per offrire a grandi e piccini una molteplicità di percorsi, visite, giochi e sentieri per divertirsi in natura. Tutto gratuito, tutto su prenotazione > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

Saronno: il Parco del Lura propone per domenica pomeriggio “Non perderti nel parco”, un gioco a squadre per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni che è una sfida di orienteering da giocare armati di mappa e bussola a partire dalla porta del Parco di via Don Volpi > Come partecipare

Inarzo: è dedicato a “Scienziati e stregoni” il laboratorio con foglie, frutti e bizzarri ingredienti vegetali da analizzare al microscopio proposto dall’Oasi della Palude Brabbia > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi Giocolab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

FUORI PORTA

Lugano (CH): inaugurato settimana scorsa, il Festival internazionale delle Marionette prosegue nel weekend al teatro Foce con quattro rappresentazioni per due spettacoli che trascinano lo spettatore nella magia delle favole. Sabato è di scena “L’albero dei segreti” (da Mantova) mentre domenica tocca a un’originale versione russa della “Favola di Aladino” > Tutti i dettagli

Oasi Zegna (BI): foliage e “Forest therapy”, dal Bosco del Sorriso alla via del Carabo, nel weekend, immersi nella natura dell’Oasi Zegna che rigenera e dona benessere grazie alla bellezza di una delle stagioni più suggestive, l’autunno > La proposta

Milano: una passeggiata a Milano in compagnia della famosissima cagnolina a pallini rossi, La Pimpa, protagonista di una nuova guida turistica interattiva per bambini > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Travedona Monate: ripartono sabato mattina nella nuova sede dell’associazione L’Anfora gli incontri “Parlapà”, uno spazio solo per genitori maschi con figli fino a 5 anni. “Tempo libero, tra nuovi impegni e vecchie passioni” il tema di questo primo appuntamento > Leggi di più

Varese: prosegue venerdì sera in via Brunico il percorso di auto-mutuo-aiuto promosso dall’associazione Il Cortile e rivolto ai genitori separati. Tema conduttore della serata “Elaboriamo il distacco e affrontiamo insieme i cambiamenti” > L’iniziativa

