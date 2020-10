In aumento i ricoveri per Covid, ma per ora l’ospedale di Varese non riduce le altre attività

Salgono i ricoveri ma anche le dimissioni dei guariti. Dopo una settimana, l’ospedale di Varese registra una settantina di ricoverati a causa del Covid di cui una ventina assistiti con la ventilazione. La terapia intensiva rimane stabile con 8 pazienti.

Nonostante l’impennata di caso in provincia, all’interno dei reparti non si registrano situazioni limite. Il clima , però, rimane elettrico: si fanno valutazioni, si studiano le curve, si monitora la situazione di Milano che rimane delicata per essere pronti a qualsiasi evenienza.

Il personale dell’Asst Sette Laghi lavora, al momento, tenendo aperti tutti i reparti e continuando ad assicurare assistenza a 360 gradi per tutte le patologie. Nessuna restrizione è stata adottata ed è proprio per mantenere la totale operatività che si monitora costantemente la situazione. Questa sarà una settimana dedicata che potrebbe cambiare profondamente l’attuale assetto. Per evitare che ciò avvenga, si continua a chiedere comportamenti responsabili e l’osservanza di tutte le regole su distanziamento e igiene.

Il clima, dicevamo, rimane teso: questa mattina un problema del laboratorio analisi è stato interpretato con troppo scrupolo da qualcuno che ha invitato le persone presenti al punto prelievi della Santa Maria a Varese a tornare a casa e a ripresentarsi in un altro giorno: «solo un fraintendimento. Non c’è stata alcuna chiusura. Ci dispiace per chi non ha ottenuto il servizio» precisa Asst Sette Laghi.