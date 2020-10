Autunno di prestigiosi impegni per il maestro d’orchestra varesino Cadario

Un autunno di conferme nella carriera del direttore d’orchestra Alessandro Cadario. In primo piano il suo debutto al Rossini Opera Festival, manifestazione di riferimento a livello mondiale per l’esecuzione e gli studi rossiniani che ogni anno accoglie a Pesaro i più importanti interpreti della scena internazionale in un ricco cartellone di appuntamenti.

Il Maestro Cadario dirigerà la ormai storica messa in scena di Emilio Sagi del Viaggio a Reims il 26 e il 28 novembre al teatro Rossini di Pesaro alla guida dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Inoltre a seguito dei significativi risultati artistici ottenuti in questi anni alla guida dell’orchestra, la Fondazione dei Pomeriggi Musicali di Milano ha deciso di rinnovare a Cadario il ruolo di Direttore Ospite Principale per i prossimi tre anni.

Alessandro Cadario è tra direttori d’orchestra italiani della sua generazione una figura di riferimento in grado di raccogliere sempre maggiori consensi e interesse da parte di pubblico e critica.

Musicista eclettico nel repertorio e attento alla prassi esecutiva dei diversi stili ha come nota caratteristica interpretazioni meditate e convincenti. Ha diretto nel corso della sua carriera concerti sinfonici, opere e balletti nelle stagioni dei principali enti lirici e festival italiani ed internazionali, salendo sul podio di importanti orchestre come l’Orchestra del Teatro Mariinsky, il Coro e l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, l’Orchestra Filarmonica della Fenice, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, il Coro e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, il Coro e l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, l’Orchestra Regionale della Toscana, la Haydn Orchester, la Filarmonica Arturo Toscanini.

Nel 2015 ha diretto al Teatro alla Scala nella cornice del Festival delle Orchestre Internazionali e dal 2016 ricopre il ruolo di Direttore Ospite Principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.

Nel 2017 è stato scelto dalla Presidenza del Senato per dirigere il prestigioso concerto natalizio, trasmesso in diretta su RAI 1 dall’Aula del Senato. Nel 2018 ha diretto al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo e nel 2019 ha inaugurato al Teatro Filarmonico la stagione sinfonica della Fondazione Arena di Verona.

Tra gli impegni del 2021 sono previsti il debutto alla Royal Opera House di Muscat e al Festival del Maggio Musicale Fiorentino.