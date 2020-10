Battaglia: “Macchè terzo polo moderato: la casa dei moderati è Forza Italia”

Non finge entusiasmo, sa bene che sta ricoprendo un ruolo delicato e difficile, e spera di farlo per il minor tempo possibile, quello di rimettere in piedi la sezione varesina in breve tempo.

Ma il nuovo commissario di Forza Italia Varese, Domenico Battaglia, ha anche le idee chiare su cosa deve diventare, o ritornare ad essere la formazione politica nella città giardino: «E’ da qualche anno non faccio più politica attiva all’interno del partito, e quando sono stato chiamato per questo incarico ci ho pensato su per qualche mese: perchè sappiamo tutti qual è la situazione del partito a Varese. Ma visto che sono abituato per motivi professionali a lavorare in emergenza, lavorerò in emergenza e cercherò di ricostruire quello che si può di questo partito, per dargli il lustro che aveva negli anni passati»

Da dove si riparte?

«Si riparte dalle colonne portanti di questo partito. E dalle macerie che rimangono, che son tutte comunque molto importanti. Quando parlo di “ripartire dalle colonne portanti” penso innanzitutto ai rappresentanti istituzionali. Ma non dobbiamo fermarci a quello, dobbiamo andare oltre: bisogna costruire una squadra, fare un lavoro di team».

A chi vi rivolgete?

«Cerchiamo di catalizzare tutte quelle persone che si riconoscono nei valori di Forza Italia: moderati, di garantismo, europeisti. Noi non ci riconosciamo minimamente nei sovranisti, nei populisti. Chi è indeciso può venire qui: è inutile parlare di “terzo polo moderato”: c’è già una casa dei moderati, che è Forza Italia. Chi ci tornerà, o chi si approccerà a noi per la prima volta, avrà pari opportunità e dignità di chi ci lavora da tanti anni».

IL VIDEO DELLE DICHIARAZIONI DI DOMENICO BATTAGLIA