Besnate: impianti fotovoltaici sui tetti della scuola media

A poche settimane dall’aperture delle scuole, a Besnate viene attivato l’impianto fotovoltaico alle scuole medie. I pannelli da 3kW/p produrranno 3200 kWh e che consentirà di evitare di immettere in atmosfera 1700 kg di anidride carbonica all’anno.

Si tratta di una scelta dettata dalla necessità di attenzione verso l’ambiente, che ha anche il vantaggio importante del risparmio economico. Questo intervento è solo l’ultimo, ad oggi, che si va ad aggiungere a tanti altri fatti in precedenza per quanto concerne le scuole: tinteggiature, installazione di nuovi serramenti, riqualifica delle scale di accesso alle elementari e, infine, potenziamento del collegamento Wi-Fi.

«L’attenzione all’incremento delle dotazioni pubbliche al servizio della comunità attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche, nonostante la pandemia in corso, in questi ultimi mesi si è intensificata – spiega così il sindaco Giovanni Corbo – l’attivazione dell’impianto presso le nostre scuole medie, che aggiunge un tassello al percorso di efficienza intrapreso. Un grazie va rivolto senza dubbio all’ufficio tecnico e all’assessore Negri per aver impresso nel corso degli ultimi mesi un’impronta tangibile agli interventi realizzati».