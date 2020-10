Bike trial: Luca Tombini ed Elia Orfino riconfermati campioni nazionali

Sono (di nuovo) due bergamaschi i campioni italiani di Bike Trial: Luca Tombini ed Elia Orfino hanno riconfermato il loro titolo sul campo di gara di Rogno (BG), modificato ed adattato dalla “MC Dynamic Trial” per rispettare le norme legate alla prevenzione rispetto al Covid 19.

La competizione si è svolta infatti a porte chiuse, con solo 150 persone all’interno dell’area di gara, tra corridori e staff, che non ha fatto mancare calore e sostegno ai propri riders. Un incontro particolarmente intenso, anche perché si è svolto in sole tre gare, che hanno ridotto all’osso i margini di vantaggio nelle diverse categorie, aumentando la tensione della competizione. Competizione classificata “Outdoor” (zone su ostacoli naturali all’aperto) su 6 zone (ostacoli prevalentemente di massi e grosse pietre) da ripetersi 3 volte. Gara impegnativa, bagnata e particolarmente scivolosa che ha dato del filo da torcere ai rider.

Nel Gruppo A, confermate le aspettative per Luca Tombini di Treviolo (classe 1995, studente universitario e membro del Senato Accademico UniBg, tesserato UISP per la ASD Dynamic Trial di Darfo) già Campione del Mondo 2017, 2 titoli Europei e 4 Nazionali nella massima categoria Elite (ora Class1) che, nonostante il terzo posto di gara (primo il Reatino Diego Crescenzi e secondo il Milanese Lorenzo Castelnuovo), si riconferma Campione Nazionale nella massima categoria per la quinta volta consecutiva.

Nella categoria appena sotto la massima, Elia Orfino di Zogno (classe 2003, della Team Villongo ASD) nel 2019 già campione Italiano cat. Junior (ora Class3) e 4° e 8° ai campionati Europeo (Brumano Bg) e Mondiale (Kramolin Rep. Ceca), con la bellissima vittoria di gara (secondo Marco Pozzali e terzo Alessio Bonomelli) si è aggiudicato anche la maglia tricolore di categoria per la terza volta consecutiva.