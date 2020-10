Bregano e Bardello approvano la proposta di fusione: si va verso il referendum popolare

È passata sia in consiglio comunale di Bregano sia in consiglio a Bardello la proposta di fusione delle tre amministrazioni Dell’Unione Ovest. Si tratta del passo istituzionale precedente al referendum popolare per decretare la nascita di un solo ente istituzionale che prenda il posto dell’attuale Unione Ovest del Lago di Varese ancora diviso in tre amministrazioni differenti.

Il voto a Bardello è avvenuto all’unanimità. Non così a Bregano dove l’opposizione guidata da Gianni Armiraglio prima ha obiettato contro l’utilizzo della mozione da parte del vicesindaco e poi anche nel merito della fusione: « I cittadini devono essere adeguatamente informati di tutti i problemi che esistono nelle singole realtà. Occorre anche chiarire bene l’importanza di una fusione tra comuni così piccoli» ha spiegato Armiraglio.

Il risultato referendario, se positivo, porterà al commissariamento dei tre comuni: la prima amministrazione chiamata al voto è quella di Bardello che rielesse il sindaco Puggioni nel 2017.