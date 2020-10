Bregazzana Green, anche quest’anno ripulita la frazione

Dalle musicassette ai ricordi di Italia ’90: hanno trovato di tutto i partecipanti di Bregazzana Green 2020, l’ultima edizione della raccolta comunitaria di rifiuti abbandonati nella bella frazione montana di Varese.

«Eravamo molti meno delle altre edizioni: in tutto circa 20. Questo però non ha minimamente influito, il nostro impegno è stato sempre al massimo come sempre – hanno spiegato gli Amici di Bregazzana, che organizzano la giornata – Grazie di cuore a tutti i partecipanti per l’impegno, visto anche le difficoltà incontrate per raccogliere oggetti anche percorrendo il letto del torrente, lavorando sul fossato bagnato e scivoloso, ma il lavoro di squadra permette di superare tanti ostacoli».

Purtroppo, il lavoro di domenica ha anche evidenziato altri problemi: «Abbiamo scoperto nuove discariche, e trovato materiale pericoloso come lana di roccia ed eternit, che segnaleremo agli uffici competenti».

Gi organizzatori chiudono la loro nota con dei ringraziamenti speciali: «Ringraziamo la cooperativa consumo di Bregazzana per il supporto nella raccolta e per aver offerto il rinfresco a chi ha partecipato. Ringraziamo Andrea del team “Strade pulite “che ha dato un grosso contribuito. E ringraziamo inoltre il sindaco Davide Galimberti, che è venuto a ringraziarci per il lavoro che stavamo svolgendo».