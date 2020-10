Bregazzana green, una domenica mattina per ripulire il borgo

Si terrà domenica 11 ottobre la quarta edizione di Bregazzana Green, giornata ecologica dedicata alla pulizia di alcune aree della frazione varesina, anche all’interno del Parco Campo Dei Fiori.

Nelle precedenti edizioni sono stati raccolti in totale 3 enormi container, circa 16 tonnellate di immondizia.

«Le discariche si sono create negli anni a causa degli incivili e sopratutto il fatto di non aver mai pulito le aree interessate hanno fatto in modo di avere enormi discariche nel territorio, in secondo luogo non erano mai state organizzate delle pulizie fino alla nostra “formazione” e questo ha fatto in modo che l’accumulo di spazzatura, di materiali edili, reti metalliche, filo spinato, catrame in grosse lastre, elettrodomestici e mobili inquinassero il nostro territorio, dove gli animali selvatici ancora per fortuna sono presenti -spiegano gli Amici di Bregazzana, organizzatori dell’evento – Non possiamo permettere che questi incivili mettano in pericolo il benessere degli animali, della natura ma anche quella delle persone e delle famiglie che vengono nel nostro territorio a camminare. Se anche voi avete a cuore la salute dei boschi e degli animali che lo popolano vi aspettiamo x aiutarci a liberare la natura dallo scempio degli incivili».

L’appuntamento è alle 9 di domenica 11 in piazza don Essi. L’evento è volontario, gli organizzatori cercheranno di procurare guanti per tutti ma chi può e vuole è opportuno porti i propri. Importante è portare con se il giubottino alta visibilità, quello presente nelle auto. Per chi desiderasse partecipare, si chiede di parcheggiare le auto nel viale del cimitero. Al termine gli organizzatori saranno lieti di offrire uno spuntino. Per info: 3406105601 oppure evento su facebook.