Buone notizie da Casciago: un positivo in meno e tamponi negativi per gli studenti delle medie

Buone notizie per Casciago. Cala il numero dei cittadini attualmente positivi: un casciaghese è infatti stato giudicato guarito, cosa che porta a 11 il numero di persone che hanno contratto il virus.

Sono anche arrivati gli esiti dei tamponi a diversi alunni in quarantena fiduciaria dopo il caso di positività registrato alla scuola media Villa Valerio: la maggior parte sono negativi, per cui il numero dei contatti sotto osservazione scende a 12 (erano 27).

«Sono numeri in controtendenza rispetto all’andamento generale – spiega in un messaggio il sindaco Mirko Reto -. Un po’ di ottimismo in una situazione comunque da tenere sotto osservazione. Continuiamo a proteggerci rispettando le solite efficaci regole: indossiamo sempre la mascherina, manteniamo il distanziamento di almeno 1 metro, sanifichiamo frequentemente le mani, evitiamo gli assembramenti».