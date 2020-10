Busto Arsizio pedala nel futuro, incontro al Museo del Tessile con Legambiente

Mentre si attende che l’amministrazione comunale si attivi concretamente per rinforzare la rete di piste ciclabili (è dell’altroieri la notizia di fondi messi a disposizione dal governo per investimenti sul tema) Legambiente prosegue nella sua campagna di sensibilizzazione verso un modo diverso di spostarsi in città, senza inquinare.

Per questo ha organizzato l’incontro pubblico “Busto pedala nel futuro” che si terrà venerdì 16 ottobre alle 21 nella sala conferenze del Museo del tessile di Busto Arsizio (ingresso da via Galvani). L’evento potrà essere seguito anche in diretta facebook sulla pagina di Legambiente Busto Verde

L’appuntamento è inserito nell’ambito della rassegna Della Natura e dell’arte, progetto pensato per essere uno spazio di riflessione sulle tematiche ambientali all’interno del quale sarà la sperimentazione artistica e culturale a veicolare messaggi di consapevolezza e di responsabilità a favore della sostenibilità del pianeta, organizzato da A&A Studio Legale, Fondazione Bandera per l’Arte e Cristina Moregola Gallery.

Curato dal Circolo Legambiente Busto Verde di Busto Arsizio l’incontro prevede il contributo di diversi relatori sul tema della mobilità ciclabile in particolare nella città di Busto Arsizio e nella Provincia di Varese.

Marco Fardelli, rappresentante di Legambiente, porterà l’attenzione sui progetti delle piste ciclabili come elemento della mobilità urbana illustrando quali sono i diversi punti di vista di chi le chiede a gran voce, quali sono i rapporti di forza tra chi le vuole e chi le osteggia e quali le reali possibilità di vederle realizzate anche nel territorio di Busto Arsizio.

Paolo Landini della Provincia di Varese, Area Tecnica – Ufficio Sostenibilità Ambientale, interverrà presentando il sistema delle ciclabili della Provincia di Varese, farà il punto sui progetti di riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione della rete di piste nella Provincia di Varese.

A rappresentare l’Associazione dei Verdi – Europa Verde di Varese saranno presenti Silvio Aimetti, sindaco di Comerio (Va) nonché membro del gruppo nazionale di lavoro di Europa Verde, e Valentina Del Motto che con l’intervento Mobilità e consapevolezza. L’importanza di essere visionari con i “piedi per terra” inquadrerà la tematica in un contesto più ampio illustrando gli aspetti positivi di una pianificazione urbana che prevede progetti di piste ciclabili nel proprio territorio.

Sarà possibile partecipare alla conferenza solo su prenotazione fino ad esaurimento dei posti scrivendo ai seguenti indirizzi:info@albeeassociati.it, info@fondazionebandera.it

L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative Anti Covid – 19