Cabina di regia su didattica a distanza e scaglionamento ingressi, la Lombardia chiede la convocazione

“In conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto, rispondendo all’appello del presidente del Consiglio dei ministri alla leale collaborazione, l’immediata convocazione della cabina di regia per risolvere due questioni fondamentali per contrastare la diffusione del virus: la didattica a distanza per le classi superiori e lo scaglionamento degli ingressi nelle scuole per evitare gli affollamenti sui mezzi pubblici”.

Così l’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Regione Lombardia Davide Caparini, al termine della riunione convocata questa mattina della Conferenza Stato-Regioni.

“Sono misure che la Lombardia aveva chiesto di adottare già da maggio in vista della riapertura delle scuole” ha sottolineato Caparini.