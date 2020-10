Cadono le foglie e lo spettacolo dell’autunno colora gli eventi del weekend

L’autunno è la stagione più bella per ammirare i colori degli alberi che cambiano in una passeggiata tra i boschi o in una lezione di “forest therapy”. Tanti gli eventi in provincia e non solo per gli amanti della buona musica, dell’arte e degli itinerari turistici

METEO

Fine settimana tra sole e nuvole. Venerdì sarà soleggiato mentre a partire da sabato pomeriggio il tempo sarà più nuvoloso con possibili piogge in serata – Leggi l’articolo

FRIDAY FOR FUTURE

LUINO – “La natura è casa nostra”: i ragazzi del FFF tornano in piazza. La nuova manifestazione FridayForFuture si avverrà il 9 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 sul lungo lago, nei pressi del Verbania – Leggi l’articolo

VARESE – Fridays for Future Varese torna in piazza con un sit-in il 9 ottobre. L’appuntamento è dalle alle ore 18.00 in Piazza Podestà a Varese – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – La 17esima edizione di Aloud è “pandemica”. Una quattro giorni in giardino con performer e artisti per combattere la pandemia a colpi di avvenimenti culturali: è la proposta di Abrigliasciolta – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Gli appuntamenti in Galleria Boragno tra arte, salute e noir. Gli appuntamenti organizzati dalla libreria Bustolibri.com negli spazi al primo piano di via Milano – Leggi l’articolo

CASTELLANZA – Festa d’Autunno al Parco Alto Milanese con musica popolare, giochi e merenda. Domenica 11 ottobre spettacoli, animazioni per bambini, musieu e popolare e buon cibo tradizionale animeranno il polmone verde pronto ad accogliere, nell’area della baitina, i partecipanti nel rispetto delle norme anti-covid – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Festa d’Autunno a Calipolis con i giovani di Spazio Zero. Nella grande area gestita dai Calimali continua la collaborazione coi giovani di Spazio Zero dopo il pic nic solidale. Questa volta il protagonista della festa sarà l’autunno tra colori e sapori – Leggi l’articolo

SAMARATE – Tappa finale a Samarate per il tour Mototerapia. Nei capannoni dell’area ex Gloria Artec l’ultimo appuntamento di Mai Paura Onlus, rivolto ai ragazzi disabili o con patologie oncologiche – Leggi l’articolo

EVENTI – Foliage e “forest therapy”, doppio appuntamento all’Oasi Zegna. La natura che rigenera e dona benessere e la bellezza di una delle stagioni più suggestive, l’autunno. All’Oasi Zegna due occasioni per sperimentare la “Forest Therapy” – Leggi l’articolo

SAGRE – A Legnano torna la sagra del risotto. Dal 9 all’11 ottobre nella Contrada San Domenico di Legnano, via Nino Bixio 6, torna l’attesissima sagra del risotto – Leggi l’articolo

TRADATE – L’autunno all’Orto club, genitori e figli insieme. L’associazione propone due appuntamenti al mese, tra feste e laboratori, per riscoprire la bellezza di stare all’aperto, in famiglia, a un ritmo “umano” – Leggi l’articolo

TURISMO – Novantesima edizione per la Fiera del tartufo bianco d’Alba. Tutto pronto per la tradizionale rassegna piemontese. Gli eventi inizieranno sabato 10 ottobre – Leggi l’articolo

TURISMO – Torna il treno a vapore sul Lago Maggiore, una domenica sul “Laveno Express”. Una bella vaporiera, i vagoni “Centoporte”, lo splendido paesaggio del Lago Maggiore: si parte da Milano, Rho, Gallarate e Busto. A Laveno previsto anche un concerto dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi – Leggi l’articolo

CULTURA – Il granito di Baveno nei sacri Monti, una conferenza il 9 ottobre. Appuntamento alle 21 al Museo Granum. Relatore sarà Claudio Silvestri, direttore del Sacro Monte di Ghiffa – Leggi l’articolo

CINEMA

BUSTO ARSIZIO – Inizia il Baff 2020 con i corti in concorso e “I Legnanesi”. Il festival del cinema, quest’anno in versione ridotta per l’emergenza sanitaria, presenta i tre appuntamenti di venerdì 9 ottobre – Leggi l’articolo

MUSICA

GAZZADA SCHIANNO – La cultura a Gazzada Schianno riparte con la musica. Prende il via nelle prossime settimane un nuovo progetto della Biblioteca Comunale. Una serie di incontri con musicisti che eseguiranno concerti da vivo ma anche serate di video musicali. Si comincia il 10 ottobre – Leggi l’articolo

LONATE POZZOLO- Dal prezioso organo Prestinari le note dell’Ottocento. Appuntamento lonatese nella 40° edizione della stagione concertistica Antichi Organi Patrimonio d’Europa. Alessio Corti suonerà lo strumento del 1833 della chiesa di Sant’Ambrogio – Leggi l’articolo

LONATE CEPPINO – Arrivano i “Mercoledì in jazz” al Black Inside di Lonate Ceppino. Si parte questa sera con Gigi Cifarelli Trio, che, come sarà anche per gli appuntamenti successivi, proporrà un doppio “set”, il primo dalle 20 alle 21.15 e il secondo dalle 22.15 alle 23.30 – Leggi l’articolo

GALLARATE Dai Prozac+ ai Sick Tamburo, sul palco Gian Maria Accusani. Il fondatore e leader di gruppi come Prozac+ e Sick Tamburo, sabato 10 ottobre, allo Spazio 23 di Via Luigi Riva 10 – Leggi l’articolo

WEEKEND – Rescaldina, sul palco de La Tela il groove dei Soul Brothers. Sabato 10 ottobre il trio acustico porterà sul palco dell’osteria sociale di Rescaldina i grandi classici del soul e del funky. Ingresso libero – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Weekend di Live Music & Fritto Misto da iComHub a Turate. La musica live da iCom Hub non finisce, weekend di tributi a Luca Carboni e Rolling Stones e Live Acustico Pop – Rock – Leggi l’articolo

TRADATE – Un concerto di benvenuto all’autunno per il parco Pineta. Sabato 10 ottobre, alle 17, Fabius Constable e la Celtic Harp Orchestra saranno in concerto presso il Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico di Tradate – Leggi l’articolo

BREBBIA – Il sassofono di Jacopo Taddei chiude a Brebbia il festival del “Lago cromatico”. Il musicista – tra i migliori d’Italia – si esibirà accanto ai solisti dell’Orchestra giovanile Canova diretti da Enrico Pagano – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – Marzia Migliora inaugura al Maga lo spettro di Malthus. Il progetto vincitore dell’Italian Council 2019 sarà aperto al pubblico dal 10 ottobre al 13 dicembre – Leggi l’articolo

GALLARATE – Ultimo weekend per la mostra “Il rinascimento dei bambini”. Gran successo per la mostra dedicata alla storia dello Spedale degli Innocenti: oltre 500 visitatori e circa 250 studenti delle scuole cittadine, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti – Leggi l’articolo

VARESE – Al Sacro Monte si inaugura la “nuova” Scalea liberty del Sommaruga. Il restauro, dopo la scoperta dell’opera “inedita”, è stato voluto da Italia Nostra Varese. Inaugurazione domenica 11 alla presenza del sindaco, del presidente del parco dei fiori e altre autorità – Leggi l’articolo

VARESE – “A kind of magic”, nuova mostra alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. Pittura e scultura in una mostra tri-personale di Claudia Giraudo, Silvia Levenson e Brian Keith Stephens. Vernissage sabato 10 ottobre dalle 15 alle 20 – Leggi l’articolo

COMABBIO – “Diario della pandemia”: quaranta disegni per raccontare il lockdown in mostra a Comabbio. L’esposizione delle opere realizzate dall’artista milanese Giovanni Cerri è organizzata dall’associazione Il borgo di Lucio Fontana e si potrà visitare dal 10 ottobre al primo novembre – Leggi l’articolo

ALBIZZATE – Gli Artisti Indipendenti al fianco di “Valbossa in Rosa”. Ancora un weekend ad Albizzate poi la mostra che raccoglie le opere di pittori e scultori della provincia di Varese si sposterà ad Azzate. L’iniziativa rientra nel mese della campagna di prevenzione del tumore al seno – Leggi l’articolo

TEATRO

BESOZZO – A Besozzo torna il festival “Storie in tasca”. Appuntamento nei giorni 9, 10 e 11 ottobre al Teatro Duse con spettacoli di narrazione. Aperte le prenotazioni – Leggi l’articolo

ITINERARI

TURISMO – Orridi di Uriezzo. Il giardino glaciale dell’Ossola. I parchi naturali dell’Ossola sbarcano su YouTube con video dedicati alla natura e alla bellezza del territorio – Leggi l’articolo

TURISMO – Rifugio Andolla, la base per scoprire la Valle Antrona. Novantacinque anni di storia per l’ex baita Edison, tra il panorama della Valle Antrona e l’energia idroelettrica – Leggi l’articolo

LUINO – Sulla vetta del Pizzo di Gino col Cai di Luino. L’escursione alla scoperta della montagna più alta delle Prealpi comasche è in programma per domenica 11 ottobre – Leggi l’articolo